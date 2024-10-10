Раскрыта причина расставания Паулины Андреевой и Федора Бондарчука

Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука еще полгода назад. Об этом со ссылкой на друзей режиссера сообщает Kp.ru.

По их словам, супруги расстались из-за различий в их образе жизни. Дело в том, что Паулина предпочитает более уединенный образ жизни и избегает компаний, а ее муж, наоборот, любит находиться в обществе.

В настоящее время Паулина с сыном живут в Петербурге, а Федор остался в Москве.

Он хочет восстановить отношения с женой. Пара еще не оформила развод.

Источники утверждают, что Бондарчук по-прежнему любит жену и хочет ее вернуть.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Луппиан высказалась о разводе с Михаилом Боярским.