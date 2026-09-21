Звезда фильма «Сестры» Акиньшина показала фото в купальнике спустя четыре месяца после родов

39-летняя звезда фильмов «Сестры» и «Чернобыль», актриса Оксана Акиньшина продемонстрировала фигуру в купальнике через четыре месяца после рождения четвертого ребенка, сообщает Super.

Артистка опубликовала фотографию в личном блоге: на кадрах Оксана позирует в слитом купальнице на фоне моря.

Фото: [ соцсети ]

В начале мая Акиньшина стала мамой в четвертый раз — она родила сына от 41-летнего актера Данилы Козловского. Для пары это первый общий ребенок.

У Оксаны есть трое детей от предыдущих отношений: сын от первого брака с Дмитрием Литвиновым, а также сын и дочь от второго мужа — кинопродюсера и бизнесмена Арчила Геловани. У Козловского тоже есть ребенок от предыдущих отношений с актрисой Ольгой Зуевой — дочь, которая живет в США. По слухам, перед рождением сына Оксана и Данила официально поженились.

Ранее Оксана Акиньшина поделилась редким семейным кадром со своими подросшими детьми и малышом.