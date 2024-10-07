63-летний брат Мадонны скончался от рака

Младший брат Мадонны Кристофер Чикконе скончался от рака в возрасте 63 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщила певица.

Поп-звезда признается, что Кристофер долгое время был самым близким ей человеком.

Как сообщает Daily Mail, Кристофер Чикконе был очень талантливым. Кроме того, он обладал потрясающим чувством юмора.

Мадонна и Кристофер вместе росли в штате Мичиган. Они занимались танцами. Потом брат и сестра перебрались в Нью-Йорк, так как решили работать в шоу-бизнесе.

В течение многих лет Кристофер был верным помощником своей сестры. Он проявил себя как музыкальный директор и артист, принимал участие в организации гастролей сестры, записи видео, помогал декорировать ее шоу, создавал для нее костюмы и был ее персональным ассистентом.

В 2008 году Кристофер Чикконе опубликовал мемуары, в которых приоткрыл завесу тайны о жизни Мадонны. После этого брат и сестра не общались четыре года.

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