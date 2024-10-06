Загадочно исчезнувшая дочь Успенской нашлась

Дочь певицы Любови Успенской, загадочно исчезнувшая на днях, нашлась. Об этом со ссылкой на директора артистки сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Правда, пока неизвестно, что стало причиной внезапного исчезновения наследницы.

Как сообщает телеграм-канала Mash, Татьяна отправилась за границу, ничего не сказав о своих планах семье.

Сейчас ее родственники уже связались с иностранными правоохранителями, чтобы вернуть девушку в Россию.

Напомним, 2 октября Успенская заявила о пропаже дочери. Она рассказала, что Татьяна несколько дней не выходит на связь, а все ее телефоны находятся дома.

Звезда опасалась, что пропажа дочери могла быть связана с ее выступлениями в ДНР и ЛНР. Также она не исключала возможность шантажа из-за своей популярности.

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