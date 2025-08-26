70-летний босс «Зенита» согласился сыграть за медиафутбольный «Амкал»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал согласие сыграть за медиафутбольный «Амкал» в Кубке России. Об этом заявил главный тренер команды Виталий Панов на шоу «Это медиафутбол,брат».

Таким образом, 70-летний Медведев станет самым возрастным игроком в истории мирового футбола, который выйдет на поле в официальном матче.

В следующем раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с белгородским «Салютом».

В нынешнем сезоне «Амкал» поставил себе цель установить несколько мировых рекордов, которые войдут в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России. Одно достижение медийный клуб уже установил. В матче с «Калугой» на поле вышел бывший баскетболист Павел Подкользин, который с ростом 226 см стал самым высоким футболистом в истории.