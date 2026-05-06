«Проедется по голове»: экс-советник президента РФ рассказал о последствиях запрета параллельного импорта

Эксперт в области цифровой экономики Герман Клименко жестко раскритиковал решение Минпромторга исключить компьютеры Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, IBM и Intel из списка разрешенных для ввоза по параллельному импорту. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik он объяснил , почему это плохая новость для всех — от рядового покупателя до государства.

Клименко сразу отбросил дипломатию. Отказ от параллельного импорта означает, что теперь ввозить эти бренды можно только официально. Но официально — нельзя, потому что санкции. То есть фактически эти компьютеры и комплектующие перестанут завозиться в страну в нормальном объеме. Эксперт назвал происходящее «чистым лоббированием», которое ведет к однозначному снижению качества. И он подчеркнул принципиальную вещь: в России на сегодняшний день нет продукции, способной полностью заместить эту технику. Ни по характеристикам, ни по надежности, ни по ассортименту.

Что из этого следует для обычного человека? Клименко без обиняков заявил: если эта история будет реализована, она всем нам по голове проедется. Техника подорожает — вот главное и неизбежное последствие. Эксперт называет конкретную вилку: хороший новый компьютер, который вы могли купить вчера по одной цене, завтра будет стоить на 20–30 процентов дороже. И дело здесь не в объективной дороговизне производства или логистики. Причина куда прозаичнее и циничнее: таким образом убирают конкурента в государственных тендерах. Российские производители, которые не могут пока тягаться с Intel и Asus по качеству, получат искусственное преимущество за счет запрета.

Итог, по мнению Клименко, печален. Мы не становимся технологически независимее — мы просто обрекаем себя на более дорогую и менее совершенную технику. При этом деньги из карманов граждан уйдут не в развитие собственного производства, а в карманы тех, кто сумел пролоббировать эти ограничения. Вопрос, заданный экспертом в эфире, повисает в воздухе: кого и зачем мы на самом деле защищаем, когда запрещаем ввозить то, что не производим сами?

