Новые критерии БАДов: эксперт назвал главный недостаток постановления о добавках

Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк в интервью радио Sputnik разобрал новое постановление правительства о критериях качества и эффективности биологически активных добавок. На первый взгляд, документ ужесточает правила, но на деле он порождает несколько занятных нюансов, которые изменят поведение и производителей, и врачей.

По его словам, самый любопытный момент касается доказательств эффективности. Постановление требует публикации различных статей, подтверждающих, что БАД действительно работает. Шуляк с иронией замечает: скоро производители в спешке кинутся публиковать что угодно, лишь бы была строчка в реестре. При этом требования формально не новы — нужно свидетельство о госрегистрации и результаты независимой лаборатории. БАДы и сейчас проходят такую лабораторию при регистрации. Нюанс в том, что непонятно, в какой промежуток времени производитель должен проводить дополнительные исследования. Скорее всего, говорит эксперт, будут выборочные проверки — просто подтвердить, что заявленные действующие вещества действительно есть в составе. Ничего революционного.

Второй блок касается врачебных рекомендаций. Шуляк подчеркивает: врачам никогда не запрещалось советовать БАДы. Все витаминно-минеральные комплексы, которые мы привыкли пить, — это именно БАДы, а не лекарства. Их теперь можно выписывать официально, но при наличии определенных критериев. И здесь главная засада: никакого четкого списка разрешенных или рекомендованных добавок не предусматривается. Признаки размытые, ссылки на публикации в реестрах. Врачи, по мнению Шуляка, в этих реестрах рыться никто не будут — им просто некогда. Поэтому на практике картина не изменится. Доктора, как и раньше, будут рекомендовать БАДы на словах, а не выписывать рецепты. Потому что непонятно, подпадает ли конкретная банка под «критерии эффективности», а возиться с доказательствами в рабочее время никто не станет.

По его мнению, формально постановление повышает планку качества и требует публичных доказательств. Неформально — производители отделаются формальными публикациями, а врачи останутся при старой схеме «устно посоветовал». До тех пор, пока не появится жесткий, лаконичный и удобный перечень, выписывать БАДы никто не будет. Так что главный эффект нового документа — легкий переполох в отрасли и очередная порция бюрократии, которую все научатся обходить.

