«Смертельный ужин» хищника. В желудке крокодила обнаружили останки пропавшего бизнесмена

В Южно-Африканской Республике специалисты обнаружили фрагменты тела хозяина гостиницы внутри крокодила. Мужчину ранее смыло течением при попытке пересечь затопленную переправу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

При вскрытии крокодила в его желудке были найдены кисти рук и часть грудной клетки. Проведенная генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Габриэлю Батисту.

Как уточняет источник, 59-летний предприниматель решил преодолеть залитый водой мост на внедорожнике, но транспортное средство перевернулось под напором воды. Выбравшись из машины, он попытался вплавь добраться до берега, однако течение унесло его дальше вниз по реке.

На следующий день полицейские направили дрон над островом, расположенным всего в 60 метрах от места, где исчез бизнесмен. Среди группы крокодилов операторы заметили одну особь, которая практически не двигалась, — это указывало на недавно завершенное кормление. Снайпер ликвидировал рептилию, а капитан полиции с помощью вертолета поднял тушу на тросе и эвакуировал её.

