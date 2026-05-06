«Полгода репетиций — и всё зря». Школам Рязанской области запретили иностранную музыку на линейках

В Рязанской области учащимся запретили исполнять на школьных линейках песни на иностранных языках. Поводом для вмешательства стали жалобы родителей, сообщает RZN.info.

По словам родителей школьников, дети полгода репетировали выступление, однако менее чем за месяц до события выбранный ими музыкальный материал оказался под запретом. При этом родители подчеркнули: исполнитель композиции не значится в реестре иноагентов, а перевод текста корректен.

В региональном министерстве образования прокомментировали ситуацию, отметив, что школы имеют право вводить дополнительные требования к музыкальному и смысловому наполнению мероприятий на основе собственных локальных актов или федеральных законов.

«Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», — добавили чиновники.

