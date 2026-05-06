В дорогу на машине: эксперт назвал критически важные шаги перед автопутешествием

Даже короткое автопутешествие требует подготовки — это не просто залить бензин и нажать на газ. Вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко в интервью радио Sputnik подробно объяснил , из каких простых, но критически важных шагов складывается безопасная поездка.

По его словам, начинать нужно даже не с осмотра машины, а с планирования. Постройте четкий маршрут, рассчитайте места остановок, заранее отметьте заправки и станции техобслуживания. В дороге случиться может все что угодно — лучше быть готовым, чем ловить связь на пустой трассе. Но планирование не отменяет техническую проверку. Даже если вам предстоит проехать всего тысячу километров, эксперт советует не лениться и загнать автомобиль на сервис, пусть даже на быстрый осмотр. Проверьте жидкости, фары, подвеску и двигатель — это база, элементарные вещи, на которых держится вся безопасность.

Еще один важный блок — инструменты и расходники. Нестеренко рекомендует убедиться, что запаска в порядке, домкрат работает, а набор ключей лежит на месте. Обязательно возьмите жидкости на доливку — масло, антифриз, тормозную жидкость. И не поленитесь прихватить компрессор, особенно если путь превышает тысячу километров: протектор подкачать никогда не помешает. Итог у эксперта простой, но кто не готовится — того удача, как известно, не жалует. Путешествие есть путешествие, даже если вы едете недалеко. Поломка не должна стать сюрпризом. Будьте готовы к любому развитию событий — тогда и поездка в радость, и нервы целы, и кошелек не опустеет на эвакуатор.

