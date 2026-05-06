Пацифизм немцев не гарантия: политолог раскрыл, почему потенциал ФРГ тревожит

Политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik обозначил тревожный для Германии, но важный для понимания расклад. Данные опросов выглядят удручающе: каждый второй немец в возрасте до 45 лет заявил, что не готов служить и воевать за свою страну.

Сардарян прямо называет это «очень существенным показателем». И даже из тех, кто теоретически согласен, — добавляет эксперт, — нужно еще отсеять тех, кто реально возьмется за оружие, а не просто ответил «да» социологу. В сухом остатке усредненный немец не готов подписаться на защиту родины с оружием в руках.

Казалось бы, опасный сосед сам себя обезоружил пацифизмом. Однако Сардарян тут же разворачивает перспективу. Германия — единственная страна, чья милитаризация действительно должна беспокоить Россию. И вот почему. У немцев мощнейший военно-промышленный потенциал. Они способны в кратчайшие сроки развернуть производство — наследие индустриальной мощи никуда не делось. Плюс высокий уровень инженерного образования и, что критически важно, количество инженеров, которые могут прийти на эти заводы. А еще историческая память, о которой Сардарян упоминает с определенным подтекстом.

В итоге получается парадокс, характерный для современной Европы. Население не хочет воевать — возможно, искренне. Но техническая и промышленная база для большой войны остается. И если политическое руководство Германии в какой-то момент примет решение о ремилитаризации, опросы «не готовы служить» могут перестать иметь значение. Армию нарастят за счет контрактников, заводы переведут на военные рельсы, а общественное мнение — дело наживное. Поэтому, заключает Сардарян, смотреть на немецкий пацифизм как на гарантию безопасности не стоит. Потенциал никуда не делся, и это потенциал уровня ведущей военной державы Европы. Вопрос лишь в том, когда и как политическая воля решит его задействовать.

