Украинские дроны, по обещанию Владимира Зеленского, якобы «примут участие в параде» на Красной площади 9 мая. Заявление, безусловно, громкое, но в военных и правительственных кругах России к нему отнеслись не столько как к угрозе, сколько как к элементу информационной войны. Эксперты, впрочем, допускают: специальные подразделения ВСУ действительно могут попытаться сорвать празднование 81-й годовщины Победы, особенно на фоне недавней экологической катастрофы в Туапсе, где киевский режим, по мнению аналитиков, уже оставил свой тяжелый след.

Президент «Евразийского института исследований» Юрий Самонкин в интервью Общественной Службе Новостей объясняет ситуацию шире. Парад в этом году хоть и не юбилейный, но статусный: в Москву собираются представители постсоветских стран, а также гости из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Удар по такому мероприятию стал бы ударом по имиджу всей системы безопасности, поэтому город готовится заранее и жестко. По словам Самонкина, российские власти намерены выстроить защиту так, чтобы ни один беспилотник не смог даже приблизиться к центру столицы на пушечный выстрел.

Но тогда зачем Зеленский делает такие заявления, если осуществить их практически невозможно? Ответ, как полагает эксперт, лежит в плоскости политического пиара, а не военной логики. Громкие обещания на самом деле адресованы не Москве, а Лондону, Парижу и Берлину. Киеву сейчас жизненно необходимо удерживать внимание западных спонсоров, выпрашивая новые партии оружия и боеприпасов. Эпатаж с «дронами на параде» — это отчаянный сигнал: «Мы еще воюем, поддержите нас». Итог же, прогнозируемый Самонкиным, вполне прагматичен: заявления Зеленского так и останутся информационным шумом, а 9 Мая в Москве пройдет при строжайшем контроле, без срывов, но с усиленным режимом безопасности. Единственное, что действительно может помешать празднику, — плохая погода, но с ней, в отличие от дронов, еще никто не научился воевать.

