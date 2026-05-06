Не тяните: осенние туры в Таиланд и Турцию надо бронировать в мае

Осенние туры в Таиланд и Турцию, а также поездки в другие азиатские страны на сентябрь, октябрь и ноябрь необходимо бронировать уже в мае. Об этом NEWS.ru заявила турэксперт Наталия Ансталь, предупредив, что спрос на эти направления сейчас настолько высок, что путевки на бархатный сезон разбирают с практически летней горячкой.

По ее словам, уже сейчас нужно думать о сентябре, октябре и ноябре, особенно если речь идет о Таиланде, Вьетнаме (включая Фукуок) и Китае с его островом Хайнань. Азия в тренде, и варианты уходят быстро. Не отстает и Турция: бархатный сезон в сентябре тоже требует раннего бронирования. Более того, даже на летние поездки в эту страну май — это уже крайний срок. Оставшихся вариантов становится катастрофически мало. И не забывайте про Египет на осень и про Мальдивы на будущую зиму. Там тоже время не ждет.

Эксперт пояснила. почему такой ажиотаж. В прошлые годы туристы привыкли бронировать в последний момент, надеясь на спецпредложения. Но сейчас логика рынка изменилась: популярные направления, особенно в бархатный сезон, когда погода идеальна, а цены еще не взлетели до небес, расхватывают заранее. Туроператоры просто не держат «огромные остатки». Таким образом, если вы планируете провести осень на теплых пляжах или в экзотических джунглях, не тяните. Май — это не рано, это почти поздно. Упустите момент — останетесь смотреть на чужие аккаунты в соцсетях и кусать локти. А билеты, купленные за полгода, и дешевле, и спокойнее.

