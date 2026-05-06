Губерниев без пафоса: комментатор рассказал, как война прошла через его семью и оставила груз

Известный голос российского спорта Дмитрий Губерниев редко говорит о личном, но накануне 9 мая сделал исключение. В беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал , как Великая Отечественная война вошла в историю его семьи — без пафоса, но с той щемящей сдержанностью, которая свойственна людям, выросшим рядом с молчаливыми фронтовиками.

Губерниев вспоминает деда Валентина Степановича Губерниева. Тот попал на войну поздно: 18 лет ему исполнилось лишь в январе 1945-го. С немцами повоевать уже не успел, зато участвовал в боях с японцами на Дальнем Востоке, служил в артиллерии, затем в Германии, а после работал на легендарном космодроме «Байконур». Бабушка комментатора, в свою очередь, была труженицей тыла. Казалось бы, военный опыт деда был не самым долгим, но он наложил неизгладимый отпечаток: о войне Валентин Степанович почти никогда не рассказывал. Раз в год, когда приезжали боевые товарищи, мог обмолвиться парой фраз — и все.

Губерниев подчеркивает главное, что вынес из семьи: для того поколения фраза «лишь бы не было войны» была не пустым лозунгом, а смыслом жизни. Поэтому дед не любил возвращаться в прошлое — слишком тяжелый груз. И тут возникает неожиданная и трогательная связь: Губерниев говорит, что его дед внешне очень походил на актера Василия Ланового. И именно поэтому он так любит фильм «Офицеры» — одного из главных кинематографических памятников той войне. Не из-за батальных сцен, а потому что на экране — лицо, почти как у родного человека. Вот так простая деталь объясняет и личную привязанность комментатора к советской военной классике, и ту интонацию, с которой он говорит о 9 мая: праздник со слезами на глазах, где каждая слеза — чья-то конкретная, семейная.

