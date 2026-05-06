Прогноз на День Победы: параду на Красной площади ничего не грозит, но будет лишь +15 °С

Погода в Москве на 9 мая обещает быть капризной, но терпимой: синоптики уже сейчас видят в предварительных расчетах переменную облачность и кратковременные дожди. Вопрос, понадобится ли разгон облаков над Красной площадью ради парада Победы, останется открытым буквально до последнего момента — решение будет приниматься накануне праздника на основе уточненных каждые 12 часов данных. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова пояснила, что в День Победы днем воздух прогреется лишь до 13–15 градусов тепла, а ночью столбики опустятся до +10 °С. Это практически идеальная климатическая норма для начала мая, хотя по сравнению с рабочей неделей станет заметно прохладнее — с пятницы температура начнет снижаться. И 10, и 11 мая ситуация повторится с небольшими вариациями: те же +13…+18 градусов, тот же риск умеренных дождей.

По ее словам, вплоть до четверга, 7 мая, погода балует москвичей: температурный фон держится на пять градусов выше нормы. Но с 8-го числа начнется спад: ночная температура рухнет с недавних +14 до +8 °С, днем будет не выше +17…+19 °С. Дожди при этом останутся локальными — не более пяти миллиметров осадков, что для мая совершенно обычно. Более того, в среду не исключена даже локальная гроза, но, по оценкам синоптиков, вполне безобидная: прогремит, напугает кошек и уйдет. Главный вывод такой: парад, скорее всего, не отменят, а зонт 9 мая лучше взять на всякий случай — не столько из-за холода, сколько из-за невыученных уроков московской весны.

Ранее синоптик Ильин заявил, что москвичей ждет резкое похолодание с +28 °С до +9 °С к 9 мая.