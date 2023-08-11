76-летний музыкант из Орехова-Зуева вышел в финал подмосковного конкурса
Фото: [Дарья Погорельцева]
В Подмосковье завершился заочный финальный тур Пятого областного фестиваля музыкантов «Серебряные виртуозы» среди ветеранов.
Участник программы «Активное долголетие» из Орехова-Зуева, 76-летний Николай Рощин покорил жюри исполнением классического произведения на гитаре и был приглашен на гала-концерт, который пройдет 29 августа в Серпухове, отметили в Министерстве социального развития Московской области.
Николай Евгеньевич выучился игре на гитаре самостоятельно, теорию проходил по телеурокам виртуоза Александра Иванова-Крамского, по самоучителям. Очень любит прелюдии Баха и произведения испанских композиторов, в которых ярко выражен национальный колорит, темперамент и нежность.
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