В подмосковном поселке Монино построят универсальный магазин

В поселке Монино (городской округ Щелково) будет возведен универсам площадью более 2 900 квадратных метров.

По сообщению Мособлархитектуры, в супермаркете будут торговать товарами каждодневного спроса. Здесь также дополнительно создадут 24 новых рабочих места.

Согласно плану, магазин займет выгодную точку вблизи автомобильных дорог и жилых зданий. Облик возводимого магазина отличается простотой форм и чистотой линий. В темное время суток предусмотрена подсветка. На прилегающей территории будут высажены зеленые насаждения и разбита парковка для машин.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах за июль спилено 400 аварийных деревьев.