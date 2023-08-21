9-й Международный фестиваль «Джазовые сезоны» прошел в «Горках Ленинских»

С приветственными словами к гостям обратился руководитель фестиваля Игорь Бутман, директор музея-заповедника Алиса Бирюкова и глава муниципалитета Алексей Спасский.

«За 9 лет фестиваль приобрел широкую известность не только в Подмосковье, но и стал брендом федерального уровня. Гордимся, что такое событие проходит на территории Ленинского городского округа», - подчеркнул глава Алексей Спасский.

На протяжение двух дней гостей радовали насыщенной программой. Открыл первый день фестиваля секстет Дмитрия Носкова. Этого музыканта по праву называют российским Фрэнком Синатрой. Закрывали программу первого дня мэтры джазовой музыки – Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Не менее насыщенно прошел и второй день фестиваля.Свою программу привез в «Горки Ленинские» и народный артист России Дмитрий Маликов. И даже легкий дождь во второй половине дня не стал помехой: кто-то из гостей достал припасенный зонтик, а кто-то продолжал танцевать, «разводя тучи руками».

Не только прекрасной музыкой, но и мастер-классами запомнились гостям минувшие выходные. В шатрах прошли занятия по губной гармошке, укулеле и вокалу. Детей и взрослых учили, как создавать собственную песню, обучали игре на балалайке, искусству создания мультперсонажей и даже учили варить сыр.