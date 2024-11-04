А может, к черту бабло?: доходы Лободы упали в пять раз после бегства из России

У украинской исполнительницы хита «А может, к чёрту любовь» Светланы Лободы после отъезда из России с начала СВО в 2022 году доход снизился минимум в пять раз, передает Telegram-канал Mash.

Как стало известно журналистам, Лобода за период с 2022 года провела всего 15 концертов (в США, Австралии, Новой Зеландии, Молдавии, Казахстане, Армении), выручив за это порядка 105 млн рублей. 2021-м Лобода. При этом только за один 2021 год певица зарабатывала не менее 500 млн. Имущество украинки в России тоже существенно «похудело».

«Певица уехала за бугор после начала СВО, из имущества в РФ у нее остался один „мерседес“. Шикарный дом в ЖК „Княжье озеро“ принадлежал ее продюсеру Нателле Крапивиной, хотя все упорно приписывали особняк Светлане», — приводится в публикации.

Mash стало известно также, что Лобода не прочь для пополнения своего бюджета появиться в России на частных новогодних корпоративах. Правда, требует певица за такой вояж 140 тысяч евро (около 14,8 млн рублей по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что на концерте в Ереване Лобода выгнала зрительницу, отказавшуюся поддержать Украину.