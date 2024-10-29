Лобода выгнала с концерта зрительницу, отказавшуюся поддержать Украину

Концерт Светланы Лободы в Ереване закончился скандалом. Певица, которая после начала военного конфликта на Украине осудила действия РФ и уехала в Европу, выгнала из зала одну из зрительниц.

Прямо во время концерта Лобода пригласила на сцену женщину по имени Юлия и попросила публично осудить действия российских властей. Однако та отказалась это сделать. Тогда Лобода заявила, что если она пришла к ней на концерт, то должна разделять ее позицию, а в противном случае ей следует уйти.

Стоит отметить, что зрители поддерживали именно Юлию и убеждали не поддаваться на провокации артистки. После слов Лободы в зале начались гул и свист.

Ранее сообщалось о том, что жители Кипра отказываются покупать билеты на концерт Лободы.