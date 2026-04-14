Абаскаль вспомнил о совместной учебе с Лео Месси

«Учеба ему совершенно не нравилась. Сразу было понятно, что Лионель не хочет ходить в школу. Но в плане футбольной техники он уже был одарен. Все понимали, что Лео станет одним из лучших в мире. Хотя в плане учебы он полный ноль. Сидел на последней парте. И постоянно играл с Фабрегасом и Пике», — сказал Абаскаль.

При этом тренер привел пример футбольной гениальности Месси. В матче Кубка Испании U19 16-летний Лео вышел против соперников, которые были на три года старше и оформил три гола. В одном случае он просто зашел с мячом ворота.

У Гильерме Абаскаля не получилось карьеры игрока и он занялся тренерской карьерой. Лионель Месси восемь раз получал «Золотой мяч» лучшему футболисту мира. В настоящее время 38-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» и готовится сыграть на своем шестом чемпионате мира.