«Мегасделка» президента Украины Владимира Зеленского с Германией в сфере производства беспилотников не свидетельствует о технологическом прорыве Киева, а лишь говорит о желании получать от немцев запчасти для дронов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий уверен, что никакими инновациями Украина не обладает. Он напомнил, что даже глава Офиса президента Украины Буданов* ранее признавал: все беспилотники практически распечатывают на 3D-принтерах, а роль самих украинцев в их производстве минимальна.

Журавлев обратил внимание на вызывающее поведение Зеленского. По его словам, украинский лидер продолжает «надувать щеки» и позволяет себе оскорблять немцев, заявляя, будто крупным оружейным концерном Германии может управлять даже домохозяйка. Депутат назвал реакцию Берлина, который «улыбается и терпит», формой политического мазохизма. Вылечить это, считает Журавлев, можно только полной перезагрузкой всей европейской власти.

Ранее Зеленский анонсировал заключение крупного соглашения с Германией по дронам, назвав Берлин одним из важнейших партнеров. По его словам, разрабатываемый договор может стать крупнейшим в этой сфере между европейскими государствами. В Москве к этим планам отнеслись скептически, указав на зависимость украинского ВПК от поставок комплектующих из-за рубежа.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов



