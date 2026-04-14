Никита Павленко признался, что любит пересматривать проекты со своим участием

Российский актер Никита Павленко рассказал об отношении к пересмотру фильмов с собственным участием. По его словам, он любит возвращаться к уже снятым проектам. Кино для него — это не просто готовая картинка, а повод вспомнить время, проведенное с коллегами, и те эмоции, которые возникали на площадке. Об этом она рассказал в интервью Леди Mail.

Павленко признался, что внимательно изучает материал на озвучке, подмечая моменты в своей игре. На премьере он предпочитает смотреть на итог коллективной работы. При этом актер привел необычное сравнение: он ощущает себя индейцем племени Навахо.

«В такие моменты я ощущаю себя индейцем племени Навахо, которые носили с собой маленький кусочек смолы и нюхали его в моменты, когда видели то, что хотели бы запомнить», — поделился Никита.

Павленко также высказался о коллегах, которые не смотрят свои фильмы. Он не понимает такого поведения и считает его проявлением кокетства. По мнению актера, артисты, говорящие, что не любят себя на экране, на самом деле врут. Такое поведение, как считает Павленко, склоняет профессию в женскую сторону.

Откровенное мнение Павленко вызвало оживленную реакцию среди поклонников и коллег. Многие согласились, что отказ смотреть свои работы действительно часто выглядит странно. Другие, напротив, заявили, что у каждого артиста свой подход.

