Новая проверка красоты: девушка в TikTok показала тест с носом и пальцем — пользователи впали в панику

Блогерша под ником @mashqesx одним коротким видео в TikTok заставила миллионы пользователей усомниться в собственной внешности. Ролик, набравший 5,6 млн просмотров, породил новый комплекс — на этот раз связанный с формой лица, длиной носа и губ.

На кадрах девушка сначала смотрит в камеру, затем поворачивается боком и прикладывает палец к носу, держа его строго перпендикулярно полу. В подписи она указала, что в таком положении палец должен касаться губ. Сама блогерша этому стандарту не соответствовала. Комментарии взорвались: пользователи писали, что у них слишком большой нос, короткий подбородок, плоские губы. Некоторые признались, что даже не будут пытаться повторить тест. Особенно эмоционально отреагировали обладатели пухлых губ — они заявили, что довели до слез.

Позже @mashqesx объяснила, что не считает эту проверку серьезной. По ее словам, видео было снято в сатирическом ключе, она смеялась над подобными «стандартами красоты» и не воспринимает их всерьез. Однако психологи уже отмечают, что даже ироничный контент способен травмировать неуверенных в себе людей, особенно подростков. ТикТок-тренды на проверку «правильных» пропорций лица возникают регулярно и почти всегда заканчиваются волной жалоб на комплексы. В данном случае сам автор попыталась остановить волну, но осадок, судя по комментариям, остался.

