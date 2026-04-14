Латвийский композитор Раймонд Паулс попал в больницу

Он дирижировал целыми поколениями, его мелодии знали наизусть от Калининграда до Владивостока. И вот сегодня — тихая, но тревожная новость: 90-летний маэстро Раймонд Паулс, чье имя стало символом золотой эпохи советской и латвийской эстрады, снова в больнице. Сам композитор подтвердил: он проходит лечение, сообщает Teleprogramma.org.

Еще в 2024 году латвийское издание Privātā Dzīve писало о сложностях со зрением у Паулса. Тогда маэстро перенес офтальмологическую операцию. И… отказался от очков. Решение, которое можно понять — никто не хочет чувствовать себя скованным. Но оно же сделало работу с нотами почти невозможной. Для композитора это как пианисту потерять слух. Творчество оказалось под угрозой.

Кто же такой Раймонд Паулс для нас? Это не просто автор «Миллиона алых роз», «Вернисажа» или «Листьев желтых». Это человек, который подарил голос Алла Пугачевой, Лайме Вайкуле, Валерию Леонтьеву. Его хиты разлетались миллионными тиражами, звучали на каждом празднике и в каждой квартире. Он создал то, что сегодня называют культурным кодом. И при этом никогда не стоял на месте.

Его талант оказался шире нотного стана. Паулс умел управлять не только оркестром, но и целой отраслью. С 1989 по 1993 годы он был министром культуры Латвии. Позже стал советником президента по вопросам культуры. Это редкость — когда творец становится чиновником и при этом не теряет ни капли уважения коллег. Он оставался своим и для звезд, и для министров. И для простых слушателей, которые подпевали его песням у радиоприемников.

