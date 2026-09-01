ЦСКА хочет купить 30-летнего форварда из ДР Конго

ЦСКА близок к трансферу конголезского форварда Симона Банзы из «Аль-Джазиры» (ОАЭ), сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что стороны существенно продвинулись в переговорах, и уже в ближайшие дни нападающий прибудет в Москву для медобследования.

Форвард сборной ДР Конго выступает за «Аль-Джазиру» с 2025 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча в четырех матчах за клуб. Ранее Банза выступал за французский «Ланс», португальские «Фамаликан» и «Брагу», турецкий «Трабзонспор». В составе национальной сборной футболист провел 17 матчей и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн, его контракт с «Аль-Джазирой» рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА достиг принципиальной договоренности о трансфере бразильского вингера Элиньо из мексиканской «Толуки».