Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян попрощалась с тренерским штабом Этери Тутберидзе. По информации ТАСС, о своем решении она сообщила по телефону.

Отмечается, что разговор был долгим, но спортсменка своего решения не изменила.

Журналист Владислав Жуков написал, что такой поворот событий оказался неожиданным: можно было предположить, что фигуристка пропустит сезон, но о смене тренера речь не шла. Он считает, что решение стало суммой различных факторов: поступление Петросян в ГИТИС и желание сосредоточиться на учебе, тяжелый олимпийский сезон, травма. Жуков подчеркнул, что в последнее время Петросян тренировалась раз-два в неделю, а новые программы к сезону для нее так и не были подготовлены.

Источник РИА Новости сообщил, что 19-летняя Петросян не планирует завершать карьеру и будет искать нового тренера.

Аделия Петросян тренировалась в группе Тутберидзе с 2019 года. Под ее руководством она стала трехкратной чемпионкой России и выступала на Олимпийских играх в Милане, где заняла шестое место.