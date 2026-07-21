Муж дома 24/7: как не возненавидеть друг друга после выхода на пенсию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]
Рост числа разводов среди супругов старше 55 лет — общемировая тенденция, получившая название «серый развод». Психолог Елена Морганюк разобрала ключевые причины кризиса длинных браков при выходе на пенсию и предложила 7 действенных способов перезагрузить отношения, пишет REGIONS.
Что такое «серый развод» и почему он происходит
Выход на пенсию кардинально меняет привычный уклад жизни: теряется привычный распорядок, социальная роль и чувство востребованности. Когда супруги остаются наедине 24/7, наружу выходят накопившиеся за десятилетия проблемы.
Психологи выделяют 6 главных причин распада зрелых браков:
- Синдром пустого гнезда: Выросшие и уехавшие дети обнажают отсутствие иных общих целей и интересов.
- Потеря личного пространства: Постоянное нахождение вместе 24 часа в сутки начинает провоцировать бытовое раздражение.
- Разные представления о старости: Разрыв в потребностях (например, активный отдых против домоседства) становится непреодолимым.
- Финансовые споры: Снижение общего дохода семьи при переходе с зарплаты на пенсию.
- Депрессия и страх ненужности: Потеря смысла жизни делает человека апатичным или вспыльчивым.
- Проблемы со здоровьем: Обострение болезней и тяжесть ухода за больным супругом.
7 способов пережить кризис и заново построить отношения
Чтобы пенсионный период стал новым началом, а не причиной расставания, психолог рекомендует следующий алгоритм действий:
- Обсудить ожидания: Честно проговорить планах и взглядах на новый жизненный этап без взаимной критики;
- Обозначить личное пространство: Договориться о времени и месте, где каждый из супругов может побыть наедине с собой;
- Найти общие увлечения: Заняться танцами, скандинавской ходьбой, путешествиями или кулинарией;
- Расширять социальные контакты: Не замыкаться внутри семьи, посещать мероприятия и общаться с друзьями;
- Принять новый возраст: Перестать воспринимать пенсию как потерю и увидеть в ней ресурс свободного времени;
- Сохранять физическую близость: Не отказываться от нежности, обниманий, проявлений заботы и прикосновений;
- Обратиться к специалисту: Не бояться посещать семейного психолога для преодоления затянувшихся конфликтов.