Вода безопасна: Роспотребнадзор опроверг фейки о двух карьерах в Подмосковье

Купальный сезон в двух подмосковных карьерах — Кореневском в Люберцах и Волкуше в Лыткарине — официально разрешен. Специалисты регионального Роспотребнадзора провели лабораторные исследования проб воды и выдали положительные санитарные заключения. Документы подтверждают, что отдых на пляжах безопасен для здоровья. Об этом REGIONS сообщили в ведомстве.

В надзорном органе особо отметили, что распространяемая во вторник, 21 июля, в интернете и социальных сетях информация о небезопасности двух водоемов не соответствует действительности и является ложной. Таким образом, оба карьера продолжают работу в обычном режиме.

«Запретов нет. Пробы воды соответствуют нормам. На водоем „Кореневский карьер“ г. о. Люберцы и водоем карьер „Волкуша“ г. о. Лыткарино выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта для использования», — пояснили в Роспотребнадзоре Московской области.

Отдыхающим напоминают лишь о необходимости соблюдать базовые правила поведения на воде.

Ранее сообщалось, что в Москве обустроили три современные пляжные зоны.