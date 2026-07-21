«Словно какой-то болотный демон»: бобр в Польше промышлял кражей нижнего белья

В Польше местный житель раскрыл загадку пропажи своего нижнего белья — похитителем оказался бобр, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Fakt.

По информации издания, мужчина долго гадал, куда исчезают вещи с бельевой веревки. Однажды он застал животное прямо на месте преступления. Как предположил поляк, одежда понадобилась зверьку для строительства хатки — видимо, человеческое белье показалось ему подходящим стройматериалом. Мужчина рассказал о встрече с животным.

«Я вышел посмотреть, чем он занимается, и тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон», — приводит издание Fakt слова поляка.

По информации издания, впечатлениями мужчина поделился с журналистами: по его словам, бобр вел себя довольно агрессивно — он сравнил его с «разъяренной свиньей». Он также пошутил, что животное выглядело так, будто прошло специальную подготовку.

«Он смотрел на меня так, будто это его собственность, а я всего лишь чужак», — добавил мужчина.

В соцсетях пользователи посоветовали поляку не конфликтовать с бобром и попытаться жить с ним в мире.

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