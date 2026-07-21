В подмосковном Пушкино снесли два аварийных дома

Мособлархитектура: два аварийных дома снесли в Пушкино

Официально

Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]

В подмосковном Пушкино на Акуловском шоссе ликвидировали два аварийных двухэтажных многоквартирных дома № 15 корп.13 и № 23/3, которые были построены в середине прошлого века. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Общая площадь зданий составляла порядка 1 тыс. кв. м, их признали аварийными в связи с высокой степенью износа строительных конструкций. После этого в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы 16 квартир и постройки были включены в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Работы уже завершены, строительный мусор вывезли и утилизировали. Администрация округа определит порядок использования освободившихся территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.

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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
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