В подмосковном Пушкино снесли два аварийных дома
Мособлархитектура: два аварийных дома снесли в Пушкино
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В подмосковном Пушкино на Акуловском шоссе ликвидировали два аварийных двухэтажных многоквартирных дома № 15 корп.13 и № 23/3, которые были построены в середине прошлого века. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Общая площадь зданий составляла порядка 1 тыс. кв. м, их признали аварийными в связи с высокой степенью износа строительных конструкций. После этого в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы 16 квартир и постройки были включены в перечень объектов, подлежащих ликвидации.
Работы уже завершены, строительный мусор вывезли и утилизировали. Администрация округа определит порядок использования освободившихся территорий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.