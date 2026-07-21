В Павлово-Посадском округе обсудили подготовку к Турслету, ремонт подъездов, безопасность и результаты ЕГЭ

В Павлово-Посадском округе в понедельник, 20 июля, состоялось оперативное совещание под руководством временно исполняющего полномочия главы муниципалитета Сергея Балашова. Рабочая неделя началась с обсуждения актуальных вопросов и постановки конкретных задач для профильных служб.

Одно из главных событий, которое ждет жителей округа уже 24 июля, — Турслет в деревне Назарьево. К мероприятию поручено тщательно подготовиться: обработать площадку от клещей, провести инструктаж по пожарной безопасности и организовать дежурство всех экстренных служб. Отдых должен быть не только насыщенным, но и безопасным.



Серьезная работа ведется и по коммунальному блоку. Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 34 засора на сетях водоотведения, при этом усилен контроль за благоустройством территорий после ремонтных работ. МБУ «Благоустройство» отчиталось о ремонте 41 детской игровой площадки и установке 41 светильника уличного освещения. Продолжаются сезонные работы — покосы и кронирование деревьев. По ремонту подъездов зафиксировано: три объекта приняты в эксплуатацию, еще по трем завершены основные мероприятия. В настоящее время оформляется документация.



Отдельное внимание на совещании уделили проблеме навалов мусора у МЖД 37. Для борьбы с несанкционированными свалками Сергей Балашов поручил установить камеры видеонаблюдения и принять меры воздействия к «серым возчикам».



Активная работа ведется и в других направлениях. УК «Электрогорск» проводит покос территорий и смет дорог, принято еще четыре отремонтированных подъезда, в семи подъездах продолжается установка окон. Мосавтодор занимается содержанием автомобильных дорог, при этом глава поручил усилить контроль за уборкой мусора на остановочных павильонах. Павлово-Посадское ДРСУ сосредоточено на покосах, ямочном ремонте, обеспыливании дорог, парковок и тротуаров. На текущей неделе запланированы замена труб и чистка канав, а в Больших Дворах продолжается комплексное благоустройство дворовой территории.



По всему округу не сбавляют темпов работы службы дорожного хозяйства и благоустройства: ведется мойка проезжих частей и тротуаров, покос травы, опиловка аварийных деревьев, замена светильников и ламп уличного освещения.



Есть и поводы для гордости: по итогам пересдачи ЕГЭ в округе стало на три стобалльника больше. Теперь их общее число достигло 13 человек, причем четыре из них — мультибалльники, получившие высший результат сразу по нескольким предметам. Сергей Балашов отметил заслуги ребят, а также поблагодарил педагогов и родителей за поддержку и вклад в успехи школьников.



Важное обращение прозвучало и к родителям: в округе участились случаи зацеперства среди несовершеннолетних. Глава поручил профильному заместителю совместно со СМИ провести информационную работу с жителями, а родителей призвал поговорить с детьми — зацеперство не является развлечением, это смертельно опасная практика, которая может привести к трагедии.