«Ваша подвеска скажет спасибо»: как правильно проходить «лежачих полицейских»

Резкое торможение прямо перед искусственной неровностью — одна из самых частых ошибок автовладельцев, приводящая к дорогостоящему ремонту ходовой части. Руководитель подмосковной автошколы Сергей Романов подробно рассказал, как бережно преодолевать «лежачих полицейских» и продлить ресурс амортизаторов, пишет REGIONS.

Главная ошибка водителей

Приближаясь к неровности, многие автовладельцы продолжают удерживать педаль тормоза вплоть до момента наезда колес на препятствие.

По словам автоинструктора Сергея Романова, в этот момент передок машины «клевком» уходит вниз, максимально сжимая передние пружины и амортизаторы. При последующем ударе о «лежачего полицейского» подвеска, находящаяся в сжатом состоянии, теряет способность эффективной амортизации, передавая критическую нагрузку на сайлент-блоки, опорные подшипники и кузов.

Правильная техника проезда неровностей

Чтобы ходовая часть работала в штатном режиме, эксперт советует соблюдать простые правила:

Заблаговременное замедление: Сбрасывайте скорость до 10–15 км/ч за 15–20 метров до препятствия.

Сброс тормоза перед самым наездом: За 1–2 метра до неровности полностью отпустите педаль тормоза, чтобы передняя подвеска успела «распрямиться».

Движение накатом: Преодолевайте «лежачего полицейского» с постоянной небольшой скоростью без ускорения или притормаживания.

Симметричный проезд: Старайтесь проезжать препятствие так, чтобы оба колеса одной оси наезжали на него одновременно (это снижает износ стабилизатора поперечной устойчивости).

Для низкой посадки — под углом: Владельцам машин с малым клиренсом рекомендуется преодолевать неровность по диагонали (под углом 20–30 градусов), чтобы избежать повреждений бампера и порогов.

Чего делать категорически нельзя

Удерживать тормоз при наезде: Торможение в момент удара — главный фактор разрушения ходовой.

Проезжать на скорости выше 30 км/ч: Даже при отпущенном тормозе сильный динамический удар может погнуть диски и повредить шины.

Перегружать багажник: Чем выше масса авто, тем сильнее ударная нагрузка на все узлы.

Советы по обслуживанию ходовой

Для максимального продления службы амортизаторов и деталей подвески рекомендуются: