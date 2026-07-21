«Сыночка-корзиночка»: 5 красных флагов мужчины, который так и не сепарировался от матери

В соцсетях набирает популярность термин «сыночка-корзиночка» — ироничное наименование взрослых мужчин с непройденной психологической сепарацией от матери. Психолог Елена Морганюк раскрыла ключевые признаки такого поведения и ответила, есть ли будущее у отношений с инфантильным партнером, пишет REGIONS.

Кто такой «сыночка-корзиночка» и откуда берется проблема

Термин зародился в интернет-среде как современный аналог «мапенькиного сынка». По словам психолога Елены Морганюк, за иронией скрывается глубокая психологическая травма — отсутствие сепарации.

Причиной такого явления чаще всего выступают:

Гиперопека и тотальный контроль: Мать с детства принимала за ребенка все решения, ограждала от минимальных трудностей и не сформировала у него внутреннюю опору.

Синдром «замещающего мужа»: В семьях без отца или с эмоционально холодным супругом мать неосознанно привязывает сына к себе, чтобы не остаться в одиночестве.

В результате взрослый мужчина не способен брать ответственность и ищет в спутнице не равного партнера, а «вторую маму».

5 главных признаков зависимости от матери

Постоянные упоминания: В речи регулярно присутствуют фразы «мама сказала», «мама считает» и сравнения не в пользу партнерши.

Советы по любым мелочам: Бытовые решения (от выбора одежды до планов на вечер) принимаются только после звонка матери.

Совместное проживание в зрелом возрасте: Отсутствие даже в планах идеи съехать и жить отдельно.

Принятие стороны матери в конфликтах: При любых разногласиях мужчина безоговорочно встает на сторону матери, даже если она неправа.

Нерешительность: Простые повседневные выборы вызывают у мужчины ступор и требующие долгих раздумий трудности.

Можно ли построить здоровые отношения

Психологи предупреждают: изменить мужчину против его воли невозможно. Попытки перевоспитать его приведут лишь к тому, что женщина станет для него второй матерью и возьмет на себя весь быт и ответственность.

Что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией: