«Сыночка-корзиночка»: 5 красных флагов мужчины, который так и не сепарировался от матери
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]
В соцсетях набирает популярность термин «сыночка-корзиночка» — ироничное наименование взрослых мужчин с непройденной психологической сепарацией от матери. Психолог Елена Морганюк раскрыла ключевые признаки такого поведения и ответила, есть ли будущее у отношений с инфантильным партнером, пишет REGIONS.
Кто такой «сыночка-корзиночка» и откуда берется проблема
Термин зародился в интернет-среде как современный аналог «мапенькиного сынка». По словам психолога Елены Морганюк, за иронией скрывается глубокая психологическая травма — отсутствие сепарации.
Причиной такого явления чаще всего выступают:
- Гиперопека и тотальный контроль: Мать с детства принимала за ребенка все решения, ограждала от минимальных трудностей и не сформировала у него внутреннюю опору.
- Синдром «замещающего мужа»: В семьях без отца или с эмоционально холодным супругом мать неосознанно привязывает сына к себе, чтобы не остаться в одиночестве.
В результате взрослый мужчина не способен брать ответственность и ищет в спутнице не равного партнера, а «вторую маму».
5 главных признаков зависимости от матери
- Постоянные упоминания: В речи регулярно присутствуют фразы «мама сказала», «мама считает» и сравнения не в пользу партнерши.
- Советы по любым мелочам: Бытовые решения (от выбора одежды до планов на вечер) принимаются только после звонка матери.
- Совместное проживание в зрелом возрасте: Отсутствие даже в планах идеи съехать и жить отдельно.
- Принятие стороны матери в конфликтах: При любых разногласиях мужчина безоговорочно встает на сторону матери, даже если она неправа.
- Нерешительность: Простые повседневные выборы вызывают у мужчины ступор и требующие долгих раздумий трудности.
Можно ли построить здоровые отношения
Психологи предупреждают: изменить мужчину против его воли невозможно. Попытки перевоспитать его приведут лишь к тому, что женщина станет для него второй матерью и возьмет на себя весь быт и ответственность.
Что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией:
- Оценить осознанность: Отношения возможны только если мужчина сам видит проблему и готов проходить сепарацию (в том числе с помощью личной психотерапии).
- Расставить границы: Не брать на себя бытовые и организационные функции его матери, давая партнеру возможность сталкиваться с последствиями своих решений.
- Откровенно поговорить: Если партнер отказывается признавать зависимость и не готов к изменениям, стоит задуматься о целесообразности продолжения союза.