Российский певец Юрий Лоза назвал песню «Матушка» Татьяны Куртуковой набором слов, не имеющим глубины и смысла, передает Teleprogramma.org. Он также опроверг слухи о возможном дуэте с певицей, отметив, что никогда не встречался с ней и даже не разговаривал.

По словам Лозы, из всей песни запоминается лишь одна строчка про «зазнобушку», а остальное, считает он, никого не интересует. Певец также раскритиковал современную тенденцию, когда хит часто сводится к одной короткой фразе, а не к полноценному произведению.

«Одна строчка про зазнобушку, а все остальное никого не интересует. Там рифмуется „Любовь и лес густой“. Не текст, а просто набор слов, образов. Ну, все помнят одну перчаточку. Вот и все, что я сказал про песню», — сказал Лоза.

На этом артист не остановился. Он предложил ряд изменений в эстрадной индустрии. По его мнению, слушателям нужно давать возможность оценивать песню целиком, прежде чем судить о ее популярности. Он выступает против того, чтобы за молодежь решали, какая музыка ей понравится, и призвал предоставить аудитории доступ к разнообразным жанрам.

Кроме того, Лоза предложил вновь ввести факультативные уроки музыки в школах, поскольку многие выпускники не умеют играть на инструментах. Он также заявил, что-то, что могут делать все, — например, рэп или тверк, — не может считаться искусством.

Ранее Татьяна Куртукова высказалась о главном смысле песни «Матушка».