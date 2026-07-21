В Орехово-Зуевском стартовали работы по благоустройству в ходе капремонта Дрезненской школы

В городе Дрезна Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней общеобразовательной школы № 1, специалисты ведут отделочные работы, монтируют инженерные системы, проводят устройство входных групп, а также благоустройство территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность объекта достигла 80%, работы проводят более 90 строителей и две единицы техники. Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», его планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 3,6 тыс. кв. м. В нем появятся обновленные учебные кабинеты, рекреации, спортивный зал, столовая и административные помещения. На прилегающей территории будет оборудована зона отдыха, установлено новое ограждение, а также выполнено благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.