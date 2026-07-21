Бутоны чернеют, не успев раскрыться? Как спасти розы от коварной серой гнили
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Нераскрывшиеся, почерневшие и покрытые серым налетом бутоны роз — частая проблема садоводов, особенно в периоды дождей и похолодания. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал, как вовремя распознать серую гниль, исправить ошибки ухода и спасти розарий от опасного грибка. Об этом пишет REGIONS.
Главные причины гниения бутонов
Основной фактор развития болезней роз — сочетание высокой влажности и прохладных ночей.
Эксперт выделяет 4 ключевые причины поражения соцветий:
- Серая гниль (ботритис): Грибковая инфекция, которая активно размножается во влажной среде и проникает в ткани бутонов через капли воды или повреждения.
- Загущенность и застой воздуха: Отсутствие хорошей вентиляции внутри куста препятствует просыханию влаги.
- Неправильный полив: Попадание воды на бутоны и листья при поливе сверху, а также переувлажнение почвы.
- Дефицит калия и фосфора: Ослабленный иммунитет делает растение уязвимым к спорам грибка.
Как остановить распространение инфекции: пошаговый план
Агроном рекомендует сочетать санитарную обрезку, коррекцию агротехники и обработку специализированными препаратами:
- Санитарная чистка: Немедленно удаляйте и утилизируйте все пораженные бутоны, побеги и опавшие листья (обрезать следует до здоровой ткани).
- Прореживание куста: Вырезайте слабые, старые и растущие внутрь ветви. Расстояние между соседними кустами должно составлять не менее 40–60 см.
- Грамотный полив: Поливайте кусты исключительно под корень и только в утренние часы. В дождливую погоду полив необходимо полностью прекратить.
- Применение фунгицидов:
- При первых признаках болезней: Системные фунгициды («Скор», «Топаз») или медьсодержащие средства («ХОМ», «Абига-Пик»);
- Для мягкого воздействия и профилактики: Биопрепараты («Фитоспорин-М», «Алирин-Б»).
- Схема: Обработки проводят каждые 7–10 дней, чередуя действующие вещества.