Бутоны чернеют, не успев раскрыться? Как спасти розы от коварной серой гнили

Нераскрывшиеся, почерневшие и покрытые серым налетом бутоны роз — частая проблема садоводов, особенно в периоды дождей и похолодания. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал, как вовремя распознать серую гниль, исправить ошибки ухода и спасти розарий от опасного грибка. Об этом пишет REGIONS.