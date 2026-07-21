Бутоны чернеют, не успев раскрыться? Как спасти розы от коварной серой гнили

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]

Нераскрывшиеся, почерневшие и покрытые серым налетом бутоны роз — частая проблема садоводов, особенно в периоды дождей и похолодания. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал, как вовремя распознать серую гниль, исправить ошибки ухода и спасти розарий от опасного грибка. Об этом пишет REGIONS.

Главные причины гниения бутонов

Основной фактор развития болезней роз — сочетание высокой влажности и прохладных ночей.

Эксперт выделяет 4 ключевые причины поражения соцветий:

  • Серая гниль (ботритис): Грибковая инфекция, которая активно размножается во влажной среде и проникает в ткани бутонов через капли воды или повреждения.
  • Загущенность и застой воздуха: Отсутствие хорошей вентиляции внутри куста препятствует просыханию влаги.
  • Неправильный полив: Попадание воды на бутоны и листья при поливе сверху, а также переувлажнение почвы.
  • Дефицит калия и фосфора: Ослабленный иммунитет делает растение уязвимым к спорам грибка.

Как остановить распространение инфекции: пошаговый план

Агроном рекомендует сочетать санитарную обрезку, коррекцию агротехники и обработку специализированными препаратами:

  • Санитарная чистка: Немедленно удаляйте и утилизируйте все пораженные бутоны, побеги и опавшие листья (обрезать следует до здоровой ткани).
  • Прореживание куста: Вырезайте слабые, старые и растущие внутрь ветви. Расстояние между соседними кустами должно составлять не менее 40–60 см.
  • Грамотный полив: Поливайте кусты исключительно под корень и только в утренние часы. В дождливую погоду полив необходимо полностью прекратить.
  • Применение фунгицидов:
    • При первых признаках болезней: Системные фунгициды («Скор», «Топаз») или медьсодержащие средства («ХОМ», «Абига-Пик»);
    • Для мягкого воздействия и профилактики: Биопрепараты («Фитоспорин-М», «Алирин-Б»).
    • Схема: Обработки проводят каждые 7–10 дней, чередуя действующие вещества.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное