В Королеве откроется новая поликлиника на 1 тыс. посещений в смену

В III квартале 2026 года на улице Циолковского в Королеве откроется новая поликлиника, рассчитанная на 1 тыс. посещений детей и взрослых, строительные работы завершены, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Для взрослых и детей сделаны отдельные входы. Здесь доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи, а также центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и многое другое», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, пациентам также будут доступны дневные стационары и травмпункт. Министр уточнил, что объект построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь здания составила почти 18 тыс. кв. м, рядом оборудуют открытые парковки. Поликлинику адаптируют для маломобильных посетителей, ее также оснастили КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген– и УЗИ–аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.