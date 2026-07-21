Концерт Седоковой в Москве отменили из-за пустого зала

Сольный концерт Анны Седоковой в московском клубе, запланированный на ближайшие дни, отменен. Причина — пустой зал, передает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что за четыре дня до события организаторы продали лишь треть билетов из 110. Стоимость входных билетов варьировалась от ₽5 до ₽13 тысяч, но даже такой разброс цен не спас ситуацию.

Падение интереса к выступлениям певицы связывают с чередой скандалов, развернувшихся после трагической смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. В декабре 2024 года спортсмен свел счеты с жизнью после развода с певицей. Его семья инициировала судебные разбирательства, обвиняя Анну в клевете и посягательстве на честь умершего.

Сама Седокова публично рассказывала об избиениях со стороны мужа и даже опубликовала его фото с ножом, которое, по словам адвоката семьи баскетболиста Маргариты Гавриловой, оказалось фейком и результатом фотошопа.

На этом фоне организаторы концерта оказались в сложной ситуации. Они пока не приняли окончательного решения — перенести выступление на другую дату или полностью отказаться от его проведения. При этом ранее стоимость билетов на концерт Седоковой уже снижалась, но даже это не помогло привлечь зрителей.

Ранее журналист Отар Кушанашвили отреагировал на слова Анны Седоковой о жестокости покойного Яниса Тиммы.