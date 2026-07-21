«Это моя земля!»: 5 фраз, которые раздувают из мелкой дачной ссоры настоящую войну

Разгар летнего сезона традиционно сопровождается всплеском ссор между соседями по СНТ и коттеджным поселкам. Забор, выходящие на чужой участок ветки, громкая музыка или сорняки нередко превращают отдых в бесконечную войну. Психолог Елена Морганюк объяснила природу дачных споров, назвала 5 табу-фраз и рассказала, как защитить свои границы без скандалов, пишет REGIONS.