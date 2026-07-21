Хотел на СВО: осужденный за убийство прокурора ХМАО умер в больнице

Юрий Чекин, осужденный к пожизненному лишению свободы за организацию убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух предпринимателей, скончался в медицинском учреждении. Причиной смерти стал инсульт. Бывший сотрудник департамента финансов автономного округа умер 18 июля. Первым о произошедшем сообщил URA.RU со ссылкой на информированный источник, впоследствии информацию подтвердила племянница покойного Алена Чекина.

Как рассказала родственница, заключенный не жаловался на бытовые условия содержания. В своих последних письмах он признавался, что хотел бы стать добровольцем в зоне СВО, однако получил отказ из-за возраста.

«Юрий Васильевич умер от инсульта в больнице, куда его госпитализировали 14 июля. Он скончался 18 июля», — рассказал собеседник агентства.

По информации издания, в 2024 году суд признал Чекина виновным в организации заказного убийства — его жертвами стали прокурор и двое бизнесменов. Фигурант был приговорен к пожизненному заключению. На всех этапах следствия и в суде осужденный и его адвокаты настаивали на непричастности.

По данным издания, Чекин предпринял несколько попыток опротестовать приговор: он подавал жалобы в апелляционную инстанцию и Верховный суд, однако все они были отклонены. С 2025 года он отбывал наказание в колонии особого режима, расположенной на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным источника, именно там у него случился инсульт, после чего его госпитализировали, спасти его не удалось.

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