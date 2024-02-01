Адвокат Айвар дала оценку шансам Шарлота избежать тюремного заключения по невменяемости

В России продолжается судебный процесс над певцом Эдуардом Шарлотом, против которого возбуждено четыре уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении официального документа. Он направлен в Саратов на прохождение психолого-психиатрической экспертизы. Адвокаты утверждают, что причиной совершенных Шарлотом преступлений стало его биполярное расстройство. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам почетного адвоката РФ Людмилы Айвар, при наличии данных о том, что обвиняемое лицо состоит или состояло на учете в психиатрической лечебнице, имело травмы головы или ведет себя неадекватно и не может контролировать свои действия, следствие обязано направить его на психолого-психиатрическую экспертизу.

Она добавила, что в случае признания Шарлота невменяемым на момент совершения преступления, но вменяемым на момент его осуждения, то, соответственно, ему назначают наказание и освобождают его от отбывания данного наказания. Чаще всего подобных людей отправляют на лечение в психиатрическую позицию закрытого типа.

По мнению юриста, в таком случае певца освободят от уголовной ответственности.

Она отметила, что в отдельных случаях подсудимые также могут успешно симулировать психическое расстройство и получить реальный диагноз.