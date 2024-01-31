Адвокат Айвар дала оценку вероятной депортации солистов группы «Би-2» в Россию

По словам заслуженного адвоката РФ Людмилы Айвар, солистов группы «Би-2» могут депортировать как в Израиль, так и в Россию. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что причина в том, что они являются гражданами РФ, но, скорее всего, имеют и израильские паспорта.

По мнению юриста, решение депортации в Израиль могло быть связано с их рассказами о преследовании в России.

Она отметила, что въезд в страну по туристической визе с целью зарабатывания денег запрещен.