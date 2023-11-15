Адвокат актера Деревянко Розенблат рассказал об обвинениях артиста в мошенничестве

По словам адвоката актера Павла Деревянко Евгения Розенблата, артист никого не обманывал, более того, его обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и Григорий Мулузян. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что поданные против актера гражданские иски основаны на противоправном поведении истцов. Так, в те дни, в которые якобы Деревянко обманывал заявителей, он и вовсе отсутствовал в стране.

По мнению юриста, суд удовлетворил ходатайства ответчика об истребовании у погранслужбы о пересечении актером госграницы, копий налоговых деклараций, информацию о наличии финансов на банковских счетах.

Он отметил, что также Деревянко предложено предоставить доказательства в обоснование происхождения спорных финансовых средств.