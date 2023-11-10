Адвокат Алешкин назвал возможные сроки выхода Михаила Ефремова из тюрьмы

По словам вице-президента Невской коллегии адвокатов Андрея Алешкина, актер Михаил Ефремов может выйти на свободу в ближайшие месяцы, поскольку имеются правовые основания для замены наказания или условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что суд станет учитывать поведение актера в период отбывания наказания.

По мнению юриста, у самого Ефремова имеются хорошие характеристики, в связи с чем добиться освобождения из мест заключения реально.

Он подчеркнул, что при условии подачи ходатайства в самое ближайшее время суд может рассмотреть его до конца года.