В Краснодарском крае подготовят 1,5 тысячи аварийных бригад к зиме

В Краснодарском крае увеличат количество аварийных бригад коммунальных служб перед началом осенне-зимнего периода. Сейчас в регионе сформировано около 1,3 тыс. таких подразделений, а их общее число планируют довести как минимум до 1,5 тыс., сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов. Об этом передает главжкх.рф.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил дополнительно увеличить количество бригад и сформировать необходимый запас ресурсов для ликвидации возможных аварий. В резерв должны войти источники энергоснабжения, материалы, техника и оборудование.

Запасы необходимы для оперативного восстановления подачи тепла, электроэнергии и воды в жилые дома, социальные учреждения и на предприятия при возникновении нештатных ситуаций.

В 2026 году в аварийный резерв региона уже направили более 20,4 км труб различного диаметра, насосное оборудование и 18 водогрейных котлов. В распоряжении профильного ведомства находятся шесть мобильных котельных и 17 дизельных электростанций.

До начала отопительного сезона власти планируют дополнительно приобрести три котельные установки, насосное оборудование и две дизельные электростанции. Еще три мобильные котельные находятся в резерве теплоснабжающих организаций.

На совещании по подготовке муниципалитетов к осенне-зимнему периоду о проделанной работе отчитались представители Ейского, Крымского и Северского районов, а также Туапсинского муниципального округа.