Хэмилтон разбил Ferrari и нарвался на публичный выговор от Дэвидсона

Льюис Хэмилтон попал в аварию во время финальной тренировки Гран-при Испании и лишился значительной части времени перед квалификацией. После инцидента семикратного чемпиона публично раскритиковал эксперт Sky Sports F1 Энтони Дэвидсон.

Хэмилтон ошибся при торможении в последнем повороте примерно через 20 минут после начала сессии и врезался в барьеры. После удара он попытался продолжить движение к боксам, однако поврежденное переднее антикрыло оказалось под колесом. Команда Ferrari в итоге попросила пилота остановить автомобиль.

Дэвидсон назвал решение Хэмилтона опасным и отдельно обратился к молодым гонщикам, наблюдавшим за тренировкой. По его словам, после подобной аварии пилот должен остановить машину, поскольку соответствующее правило существует не случайно.

Инцидент Хэмилтона привел к остановке сессии и появлению красных флагов. Возобновить тренировку удалось примерно через 45 минут.

Лучшее время показал Андреа Кими Антонелли из Mercedes — 1:32.797. Шарль Леклер уступил ему 0,166 секунды и стал вторым. Оскар Пиастри занял третью позицию, Ландо Норрис — четвертую, Макс Ферстаппен — пятую, а Джордж Расселл — шестую.

Еще одна авария произошла с участием Оливера Бермана. Пилот Haas разбил машину в скоростном 11-м повороте, после чего команде потребовалось подготовить автомобиль к квалификационной сессии.