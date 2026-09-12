Сбор сырья для ХГЧ: во Владимирской области стартовал проект нацпроекта «Семья»
Во Владимирской области стартовал проект нацпроекта «Семья»
Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Семья» стартовал пилотный проект по сбору донорского биоматериала (мочи беременных женщин) для производства отечественного препарата хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Субстанция критически важна для сохранения беременности и проведения процедур ЭКО по полюсам ОМС. В программе участвуют шесть медицинских учреждений региона, а переработкой сырья занимается ФГУП «Эндофарм». За июль и август 2026 года собрано более 234 литров биоматериала при годовой потребности региона в 847 литров. Об этом информирует региональное сетевое издание vladtv.ru.
Детали проекта по сбору биоматериала и производству ХГЧ
Ключевые показатели и условия участия в программе:
- Цель проекта: Замещение импортного сырья и полное обеспечение циклов ЭКО по ОМС отечественным препаратом ХГЧ (1 литр сырья = 1 упаковка лекарства).
- Динамика сбора: В июле собрано 86,7 литра, в августе — 147,5 литра. Целевой показатель Владимирской области составляет 847 литров в год.
- Медучреждения-участники: Областной перинатальный центр, ГКБ № 5, Центральный родильный дом, ОКБ, а также больницы № 2 и № 4 города Владимира.
- Требования к донорам: Гражданки РФ старше 18 лет на сроке беременности от 6 до 30 недель, прошедшие проверку на отсутствие ВИЧ, гепатитов B, C и сифилиса.
- Производственный партнер: Переработку биоматериала и выпуск готовой формы осуществляет ФГУП «Эндофарм».