Сбор сырья для ХГЧ: во Владимирской области стартовал проект нацпроекта «Семья»

Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Семья» стартовал пилотный проект по сбору донорского биоматериала (мочи беременных женщин) для производства отечественного препарата хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Субстанция критически важна для сохранения беременности и проведения процедур ЭКО по полюсам ОМС. В программе участвуют шесть медицинских учреждений региона, а переработкой сырья занимается ФГУП «Эндофарм». За июль и август 2026 года собрано более 234 литров биоматериала при годовой потребности региона в 847 литров. Об этом информирует региональное сетевое издание vladtv.ru.