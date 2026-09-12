Новые Hyundai Elantra вновь появились в продаже на российском рынке. Автомобили поступают в страну преимущественно через параллельный импорт из Китая и Южной Кореи, а минимальная стоимость заказа начинается примерно с 1,89 млн рублей, по данным открытых предложений российских продавцов, пишет ufocar.

Самый низкий ценник зафиксирован у продавца из Новосибирска. Автомобиль предлагают привезти под заказ в комплектации с отделкой из экокожи, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, кожаным рулем и адаптивным круиз-контролем.

В других городах стоимость автомобиля под заказ находится преимущественно в диапазоне от 1,9 до 2 млн рублей. Предложения примерно за 2,05 млн рублей встречаются в Москве, Казани и Липецке. В ряде других регионов цена может быть еще выше.

Автомобили, которые уже находятся в России, стоят заметно дороже. В Москве стоимость Elantra в наличии составляет около 2,39 млн рублей, а в некоторых других городах приближается к 2,4 млн. Разница связана с расходами на доставку, оформление, хранение и финансирование автомобиля.

Силовые установки зависят от страны происхождения машины. Китайские версии обычно оснащаются атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 115 л. с. и вариатором. У автомобилей из Южной Кореи встречается 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л. с., работающий с вариатором IVT.

Перед покупкой автомобиля через параллельный импорт продавцам и покупателям необходимо учитывать различия в комплектациях и технических характеристиках. Также стоит заранее уточнить VIN, год выпуска, двигатель, трансмиссию, стоимость доставки, таможенные платежи и утилизационный сбор.

Стартовая цена в 1,89 млн рублей не обязательно является итоговой стоимостью автомобиля. Конечная сумма может измениться с учетом курса валют, логистики и других расходов, поэтому сравнивать предложения следует по цене машины с учетом всех платежей до постановки на учет.