«Локомотив» на выезде обыгрывает «Зенит» после первого тайма
«Локомотив» на выезде обыгрывает «Зенит» после первого тайма
В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» идет второй тайм.
Первый тайм встречи на «Газпром Арене» завершился с минимальным преимуществом гостей — 1:0 в пользу «Локомотива».
Ход игры и ключевые моменты:
- 18-я минута (0:1): Нападающий «Локомотива» Александр Руденко открыл счет в матче после точного удара. Эпизод проходил проверку системы VAR на предмет возможного нарушения, после чего взятие ворот было официально подтверждено.
- 47-я минута (1:1): В самом начале второго тайма защитник «Зенита» Кевин Андраде сравнял счет в встрече.
На данный момент счет в матче 1:1, игра продолжается.